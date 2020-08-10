В Саранске горел пластиковый контейнер

В Саранске произошло возгорание пластикового контейнера.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 9 августа. Возле дома №43, расположенного по адресу – улица Косарева, загорелся пластиковый контейнер.

Какая-либо информация о пострадавших во время данного пожара не поступала.

Огонь повредил пластиковый контейнер на площади 2 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске пожар уничтожил заброшенную постройку.

Источник: 13.mchs.gov.ru