В Мордовии полицейские провели операцию «Металл»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактической операции под названием «Металл».

Указанная операция, направленная на борьбу с незаконным оборотом драгоценных камней, цветных и черных металлов, их лома и отходов, проходила в период с 22 по 30 июля.

В ходе проведения рассматриваемой операции были выявлены факты взяточничества и коммерческого подкупа на промышленных предприятиях региона, выпускающих изделия из металлов и их сплавов.

Было возбуждено три уголовных дела по фактам кражи черного и цветного металла, пресечена деятельность трех десятков нелегальных пунктов приема лома. Были составлены административные протоколы по осуществлению предпринимательской деятельности без государственной регистрации, по фактам нарушения правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения.

Всего было изъято более 15 кг цветных и более 2 тыс. кг черных металлов.

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Источник: 13.мвд.рф