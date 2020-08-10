В Рузаевке сгорела заброшенная постройка

В Рузаевке произошел пожар, в результате которого была уничтожена заброшенная постройка.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 9 августа. На улице Рубцова загорелась заброшенная постройка. Огонь уничтожил строение на площади 12 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание заброшенной постройки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru