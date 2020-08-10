За первую неделю августа мошенники ограбили около 30 жителей Мордовии

На протяжении первой недели августа в Мордовии порядка 30 местных жителей были ограблены мошенниками.

В общей сложности на протяжении первой недели последнего месяца лета мошенники похитили у жителей республики 2,34 млн рублей.

В большинстве случаев преступники представлялись сотрудниками банков и просили пострадавших сообщить персональные данные, необходимые якобы для проведения операций по предотвращению похищения денег со счетов и оформления кредитов третьими лицами.

Многие жители Мордовии лишились денег под предлогом покупки различных товаров.

В Рузаевке местная жительница перевела 10 тыс. рублей мошеннику, который попросил одолжить денег, представившись её знакомым.

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Источник: 13.мвд.рф