В Саранске были проведены соревнования по ликвидации последствий ДТП

На базе пожарно-спасательной части №5 прошли ежегодные соревнования по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

Участие в указанных соревнованиях приняли девять команд. Восемь команд состояли из сотрудников пожарно-спасательных частей, одна команда состояла из представителей Саранского поисково-спасательного отряда.

Тактический замысел гласил, что автомобиль наехал на препятствие, в результате чего водитель и пассажир оказались заблокированы и травмированы, а затем транспортное средство воспламенилось. Водитель получил закрытый перелом нижней трети правой голени, находился в сознании, был зажат рулевой колонкой. Пассажир получил закрытый перелом левого предплечья, был зажат передней панелью. У пострадавших также было подозрение на спинальную травму.

Сотрудникам МЧС предстояло правильно эвакуировать травмированных из транспортного средства и оказать первую помощь, а затем ликвидировать возгорание первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

Победу одержала команда Саранского поисково-спасательного отряда. Второе место заняла команда пожарно-спасательной части №3. Третье место досталось команде пожарно-спасательной части №5.

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Источник: 13.mchs.gov.ru