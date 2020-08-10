В Саранске сотрудники МЧС обеспечили безопасность футбольного матча

В Саранске 8 августа на стадионе «Мордовия Арена» в рамках первого тура РПЛ прошел матч между футбольными командами «Тамбов» и «Ростов».

Пожарную безопасность до начала матча и в ходе него обеспечивали сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии. На территории стадиона и возле него было организовано дежурство представителей ведомства, были выставлены пожарные и аварийно-спасательные автомобили с личным составом.

Мотогруппа экстренного реагирования осуществляла патрулирование и мониторинг.

В результате комплекса принятых мер на стадионе «Мордовия Арена» пожаров не было допущено.

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Источник: 13.mchs.gov.ru