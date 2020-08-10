В Торбеево местный житель пострадал во время пожара

В Торбеево произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 7 августа. На улице Сельхозтехника загорелся дом №22, в котором располагаются две квартиры. Пламя повредило постройку на площади 120 квадратных метров.

В результате пожара пострадал 64-летний гражданин. Мужчина получил ожоги кистей рук и спины (второй-третьей степени).

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел рассматриваемый пожар.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm