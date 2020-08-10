В Саранске ежедневно проверяется соблюдение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте

В Саранске ежедневно проводятся рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

В период с 26 мая по 7 августа представителями городской администрации совместно с сотрудниками правоохранительных органов в Саранске было проверено 14357 единиц общественного транспорта, 6235 пассажиров на месте надевали маску или перчатки, на нарушителей было составлено 87 протоколов.

Также в период с 11 июня по 31 июля в Саранске было проверено 375 машин такси, водителями и пассажирами на месте было устранено 351 замечание, было составлено 27 протоколов, из них 25 – на водителей.

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Источник: adm-saransk.ru