В Ковылкинском районе в результате ДТП пострадала 51-летняя женщина

В Ковылкинском районе вследствие ДТП пострадала 51-летняя женщина.

Днём 9 августа на 85-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Рузаевка, Ковылкино и Торбеево, 61-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21074, превысив скорость, врезался в автомобиль марки «Форд», двигавшийся впереди. После этого первое транспортное средство опрокинулось.

Пострадала 51-летняя пассажирка ВАЗа. Женщина доставлялась в районную больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф