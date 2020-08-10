В Саранске в ДТП пострадал 69-летний автомобилист

В Саранске по вине 42-летней гражданки произошло ДТП.

Происшествие произошло утром 8 августа на 11-м километре дороги, соединяющей Саранск и Кочкурово. По предварительной информации, 42-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Хендай-Солярис», во время совершения обгона врезалась в автомобиль марки «Лада-Калина», который поворачивал налево.

Медицинская помощь понадобилась 69-летнему водителю «Лады».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф