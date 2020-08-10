В Ромоданово водитель иномарки устроил ДТП с пострадавшим

В Ромоданово по вине водителя иномарки произошло ДТП, в результате которого пострадал 67-летний гражданин.

Происшествие произошло утром 8 августа на пересечении улиц Садовой и Полежаева. По предварительным данным, 64-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа-Рио», не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Ока», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал 67-летний водитель «Оки». Автомобилист был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф