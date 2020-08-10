В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадали два человека.

Происшествие произошло поздним вечером 8 августа на 38-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Потьма и Барашево. По предварительной информации, 38-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Волга», в определенный момент движения не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на газопровод, а после этого врезалось в металлическое ограждение.

Пострадали два пассажира «Волги», среди которых 47-летний мужчина и 32-летняя женщина. Пострадавшие доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

Также читайте о том, что в Ромоданово водитель иномарки устроил ДТП с пострадавшим.

Источник: гибдд.рф