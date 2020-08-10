В Лямбирском районе пьяный автомобилист устроил ДТП

В Лямбирском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП.

Происшествие произошло вечером 7 августа на трассе, соединяющей Нижний Новгород и Саратов. По предварительной информации, 44-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина» в состоянии алкогольного опьянения, не рассчитал безопасную дистанцию, вследствие чего транспортное средство врезалось в автомобиль марки «Фольксваген-Тигуан», который двигался впереди.

Водитель «Лады» осматривался медиками на месте инцидента. От госпитализации мужчина отказался. Известно, что ранее гражданин был лишен водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф