Жителя Саранска осудили за убийство знакомой

В Саранске суд вынес приговор в отношении мужчины, который убил свою знакомую.

Стражами порядка было установлено, что 24 декабря прошлого года 36-летний житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в одной из квартир дома №90, расположенного по адресу – улица Веселовского. Из-за личной неприязни мужчина поссорился со своей знакомой, находившейся в том же помещении. В процессе выяснения отношений горожанин ударил женщину ножом в грудь. От полученного ранения пострадавшая скончалась.

Решением Пролетарского районного суда Саранска в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 7 лет лишения свободы.

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Источник: proletarsky.mor.sudrf.ru