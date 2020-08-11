Мошенник, представившийся работником банка, ограбил жительницу Краснослободска

В Краснослободске местная жительница была ограблена мошенником, который представился работником банка.

Некоторое время назад 59-летней жительнице указанного населенного пункта позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что некие мошенники от её имени подали заявку на получение кредита. Затем якобы работник финансового учреждения заявил, что на банковский счет горожанки были перечислены денежные средства в сумме 227 тыс. рублей. После этого женщина обратилась в банк, сотрудники которого ей подтвердили начисление денег. Затем с горожанкой вновь связался якобы работник службы безопасности. Мужчина попросил женщину подойти к ближайшему банкомату и провести ряд операций для возврата ошибочно перечисленных денег. Гражданка, выполняя предписания незнакомца, перевела на другой счет не только сумму кредита, но и принадлежащие ей денежные средства в сумме 115 тыс. рублей.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф