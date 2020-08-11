В Ичалковском районе горел заброшенный дом

В Ичалковском районе произошло возгорание заброшенного дома.

Поздним вечером 10 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Смольный. На улице Набережной загорелась заброшенная постройка. Огонь повредил строение на площади 5 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru