В Большеберезниковском районе в ДТП пострадал 48-летний мотоциклист

В Большеберезниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 48-летний мотоциклист.

Происшествие произошло в ночь на 10 августа на 1-м километре дороги, соединяющей Саранск, Большие Березники и Мариуполь. По предварительной информации, 48-летний водитель мотоцикла марки «Гарпия» без государственных регистрационных знаков, превысив скорость и проявив невнимательность, допустил опрокидывание транспортного средства.

Мотоциклист был госпитализирован в ГБУЗ «Комсомольская ЦРБ».

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Источник: гибдд.рф