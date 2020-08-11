В Саранске 28-летний автомобилист устроил ДТП

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Происшествие произошло утром 10 августа на улице Сущинского. По предварительной информации, 28-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Киа-Спектра», в результате чего транспортные средства столкнулись. После этого вторую машину отбросило на автомобиль марки «Ниссан-Альмера», остановившийся на запрещающий сигнал светофора.

Водитель «Киа» доставлялся в одну из больниц Саранска, откуда был отпущен после оказания необходимой медицинской помощи.

Также читайте о том, что в Большеберезниковском районе в ДТП пострадал 48-летний мотоциклист.

Источник: гибдд.рф