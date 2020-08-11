В Саранске в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадал 22-летний парень

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадал 22-летний молодой человек.

Происшествие произошло днём 10 августа на территории Ленинского района города. На улице Васенко 38-летний гражданин, находившийся за рулем грузовика марки КамАЗ, не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в легковой автомобиль марки ВАЗ-21013, который двигался впереди.

Водитель легковушки 22-летнего возраста доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф