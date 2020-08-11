В Саранске в результате ДТП пострадал 18-летний автомобилист

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадал 18-летний молодой человек.

Происшествие произошло днём 10 августа на Александровском шоссе. По предварительной информации, 28-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», совершая левый поворот, не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки ВАЗ-21124, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал 18-летний водитель ВАЗа. Медицинская помощь была оказана молодому человеку на месте инцидента.

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Источник: гибдд.рф