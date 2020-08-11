В Саранске микроавтобус сбил мужчину

В Саранске водитель микроавтобуса сбил мужчину.

ДТП произошло днём 10 августа на территории посёлка Озерный. На улице Тепличной 59-летний водитель микроавтобуса марки ГАЗ совершил наезд на 36-летнего мужчину, который находился на проезжей части без цели её перехода.

Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

Известно, что водитель микроавтобуса в момент ДТП находился в трезвом состоянии.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф