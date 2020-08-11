В Саранске водитель легковушки сбил двух несовершеннолетних девочек

В Саранске две несовершеннолетние девочки попали под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Вечером 10 августа напротив дома №97, расположенного по адресу – улица Ульянова, 30-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», совершил наезд на двух девочек 13- и 6-летнего возраста, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшие доставлялись в одну из больниц Саранск, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф