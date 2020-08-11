В Лямбирском районе неизвестный автомобилист сбил 8-летнего велосипедиста

В Лямбирском районе несовершеннолетний велосипедист попал под колёса автомобиля.

ДТП произошло вечером 10 августа на территории села Берсеневка. На пересечении улиц Молодежной и Школьной неизвестный гражданин, управлявший автомобилем, марка которого пока что не была установлена, совершил наезд на 8-летнего велосипедиста.

Велосипедист доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Автомобилист уехал с места происшествия в неизвестном направлении.

В настоящее время проводится проверка по факту данного инцидента.

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Источник: гибдд.рф