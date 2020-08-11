В Ромоданово был задержан пьяный автомобилист

В Ромоданово сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Утром 10 августа возле дома №39, расположенного по адресу – улица Полежаева, сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ромодановскому району был остановлен легковой автомобиль марки «Лада-Приора», за рулем которого находился 30-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по аналогичной причине.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф