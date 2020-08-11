В Кадошкинском районе горела баня

В Кадошкинском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Ранним утром 11 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Латышовка. На улице Ленина загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади 15 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась баня.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ичалковском районе горел заброшенный дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru