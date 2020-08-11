Безработный житель Саранска подозревается в краже

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан безработный местный житель, который подозревается в совершении кражи.

Стражами порядка было установлено, что 38-летний житель Саранска, не имеющий постоянного места работы, выставив окно, проник внутрь строительного вагончика, расположенного в посёлке Луховка, и похитил оттуда электрические инструменты и силовой кабель длиной 150 метров.

Часть украденных инструментов мужчина продал, а силовой кабель сдал в пункт приема металла.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф