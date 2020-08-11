В Лямбирском районе горели баня и жилой дом

В Лямбирском районе произошло возгорание бани и жилого дома.

В ночь на 11 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Большая Елховка. На улице Солнечной загорелись баня и жилой дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 28 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия пока что не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru