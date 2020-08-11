В Саранске разыскиваются мужчина и женщина, подозреваемые в краже одежды из магазина

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину и женщину, которые подозреваются в краже одежды из магазина.

Днём 8 августа неизвестные мужчина и женщина, находясь в торговом центре, расположенном по адресу – улица Волгоградская, похитили из одного из магазинов две футболки общей стоимостью 3998 рублей.

Мужчина был одет в темную толстовку, шорты черного цвета и кроссовки того же цвета. Также гражданин имел при себе спортивную сумку черного цвета на ремне с полосками белого цвета. Женщина была одета в куртку светло-голубого цвета на молнии, темные легинсы, темные кроссовки со вставками белого цвета.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о личностях или местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342)29-77-70, 29-77-88 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф