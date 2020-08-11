В Зубово-Полянском районе загорелись два мусорных контейнера

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание двух мусорных контейнеров.

Происшествие произошло в ночь на 11 августа на территории населенного пункта Дубитель. На улице Привокзальной загорелись два мусорных контейнера. Огонь распространился на площади 6 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время причина возгорания мусорных контейнеров устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru