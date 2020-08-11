На прошлых выходных в Мордовии было украдено несколько велосипедов

На минувших выходных в Мордовии было зафиксировано несколько случаев кражи велосипедов.

В Ковылкинском районе 46-летний житель села Токмово, имеющий судимость, похитил велосипед, который законный 47-летний владелец оставил на 30 минут без присмотра возле магазина. Похищенное двухколесное транспортное средство было изъято.

В Пролетарском районе Саранска 31-летний безработный мужчина похитил из подъезда многоквартирного дома оставленный без присмотра велосипед. Украденное средство передвижения было изъято.

В Кадошкино 48-летний безработный житель населенного пункта Пушкино похитил из подъезда жилого дома велосипед, принадлежащий 54-летней женщине. Украденное транспортное средство было возвращено законной владелице.

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Источник: 13.мвд.рф