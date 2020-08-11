В Мордовии священнослужитель провел встречу с осужденными

Исправительную колонию №13 УФСИН РФ по Мордовии посетил помощник начальника ведомства по работе с верующими иерей Александр (Лёвин).

В ходе встречи с осужденными, которая проходила в молельной комнате указанного исправительного учреждения, отец Александр провел беседу с осужденными женщинами, а также совершил обряд таинства покаяния.

Подобные встречи с представителями различных конфессий благоприятно влияют на поведение осужденных женщин.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su