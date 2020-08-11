В одной из колоний Мордовии прошла выставка старинных книг

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии прошла выставка книг под названием «Дыхание старины» в рамках акции «Твои друзья - книги».

На указанной выставке были представлены такие книги, как «Курс женских рукоделий» (1902 года издания), «Полное собрание сочинений Глеба Успенского» (1903 года издания), «Сочинения графа Л.Н. Толстого» (1911 года издания) и другие издания до 1950 года.

В рамках проведения акции «Твои друзья - книги» во всех исправительных учреждениях Мордовии проходят мероприятия, направленные на развитие культуры чтения среди осужденных, организуются литературные вечера и встречи с писателями.

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Источник: 13.fsin.su