В Мордовии на мужчину упали футбольные ворота

В Мордовии сотрудники следственных органов проводят проверку по факту гибели местного жителя.

Вечером 7 августа с территории базы отдыха «Карельская», расположенной в Рузаевском районе, в медицинское учреждение с телесными повреждениями был доставлен гражданин 1992 года рождения. В тот же день житель республики скончался.

Выяснилось, что гражданин получил телесные повреждения в результате падения на него футбольных ворот во время игры в футбол.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru