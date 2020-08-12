В Теньгушевском районе горел жилой дом

В Теньшушевском районе произошло возгорание жилого дома.

Днём 11 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Дачный. На улице Песчаной загорелся жилой дом №24. Пламя повредило строение на площади 190 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелся жилой дом.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru