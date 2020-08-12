В Рузаевском районе утонул мужчина

В Рузаевском районе утонул человек.
Из пруда, расположенного в районе населенного пункта Рузаевка, сотрудниками МРААС и представителями правоохранительных органов был извлечен труп гражданина 1983 года рождения.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств гибели мужчины.
Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о том, что при выходе на водоемы нужно строго соблюдать меры предосторожности, а также проявлять внимательность, дабы избежать несчастных случаев.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru