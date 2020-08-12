В Саранске загорелся грузовик

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание грузового автомобиля.
Указанное происшествие произошло днём 11 августа на территории Октябрьского района города. На пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о возгорании транспортного средства на Восточном обходе. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит грузовой автомобиль.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного инцидента не поступала.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru