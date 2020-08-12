В Саранске уроженца Ростовской области осудили за избиение сожительницы

В Саранске суд вынес приговор в отношении уроженца Ростовской области, который избил свою сожительницу.

В апреле нынешнего года 35-летний уроженец Ростовской области, проживающий в Саранске, во время совместного распития спиртных напитков поссорился со своей 51-летней сожительницей на почве ревности. В процессе выяснения отношений мужчина жестоко избил женщину. На следующий день пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Медики диагностировали у пострадавшей множественные переломы, ушибы и кровоподтеки лица, а также повреждения плеч.

Решением суда в отношении уроженца Ростовской области была избрана мера наказания в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф