В Ковылкинском районе горел жилой дом

В Ковылкинском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Сообщение об указанном пожаре поступило на пульт дежурного МЧС днём 11 августа. На территории населенного пункта Парапино загорелся жилой дом №100, расположенный по адресу – улица Ковылкинская. В результате пожара постройка была повреждена на площади, составляющей 60 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты занимаются выяснением причины возгорания жилого дома.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru