В Саранске в результате ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 11 августа на улице Косарева. По предварительной информации, 52-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21101, совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Калина», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась водителю ВАЗа и второму автомобилисту 30-летнего возраста.

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Источник: гибдд.рф