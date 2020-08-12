В Больших Березниках загорелся мусор в заброшенном доме

В Больших Березниках произошло возгорание мусора в заброшенном доме.

Днём 11 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на пр. 60 лет Октября. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в заброшенном доме горит мусор.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор в заброшенной постройке на площади 1 кв. м.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru