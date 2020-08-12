В Лямбирском районе водитель легковушки сбил ребенка

В Лямбирском районе 5-летний мальчик попал под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло днём 11 августа на территории населенного пункта Атемар. Возле дома №68, расположенного по адресу – улица Центральная, 32-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», совершил наезд на 5-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть.

Пострадавший доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф