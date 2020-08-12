В Атяшевском районе в ДТП пострадал 50-летний автомобилист

В Атяшевском районе пострадал водитель опрокинувшегося автомобиля.

ДТП произошло днём 11 августа на 40-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Комсомольский, Атяшево, Ардатов, Тургенево и границу с Чувашией. По предварительной информации, 50-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-21102, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Автомобилист был госпитализирован.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф