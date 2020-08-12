В Саранске 55-летний автомобилист сбил 41-летнего пешехода

В Саранске 41-летний мужчина попал под колёса автомобиля.

Происшествие произошло вечером 11 августа на территории Октябрьского района города. На улице Алтайской 55-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21102 совершил наезд на 41-летнего мужчину, который находился на проезжей части без цели её пересечения.

Пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф