В Зубово-Полянском районе сгорел легковой автомобиль

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил легковой автомобиль.

Ранним утром 11 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Потьма. Возле дома №81, расположенного по адресу – улица Гражданская, загорелся легковой автомобиль марки ВАЗ-2110 2006 года выпуска, принадлежавший 32-летнему гражданину. Пламя полностью уничтожило транспортное средство.

В результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты рассматривают две причины возгорания транспортного средства, среди которых проблемы с проводкой и умышленный поджог.

Фото было опубликовано в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: 13.mchs.gov.ru