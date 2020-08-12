В Мордовии осужденные приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню воспоминания любимых книг

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии были проведены мероприятия, приуроченные ко Дню воспоминания любимых книг, посвященные творчеству Ф. М. Достоевского.

В рамках кружка художественно-прикладного творчества среди осужденных художников-портретистов был проведен конкурс на лучший портрет Достоевского, победителем которого стала осужденная Вера Павлова.

В рамках театрального кружка был организован показ спектакля по произведению Достоевского «Игрок». В данном спектакле приняли участие 11 осужденных.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su