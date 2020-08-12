Четыре жителя Мордовии пойдут под суд по обвинению в проведении азартных игр

В Саранске суд вынесет приговор в отношении четырех граждан, обвиняемых в организации и проведении азартных игр.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с октября 2017 года по февраль нынешнего года четыре жителя Мордовии организовали и проводили азартные игры с использованием специального оборудования в нежилых и торговых помещениях, расположенных на территории Саранска. Фигуранты уголовного дела наняли штат администраторов и технических работников.

В ходе обысков стражами порядка было изъято более 30 игровых терминалов, компьютерная техника, телефоны, банковские карты, планшеты, ноутбуки, документы, черновые записи, жесткие диски и денежные средства.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф