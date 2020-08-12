Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Владимир Волков провел заседание регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса

Владимир Волков провел заседание регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса

Глава Мордовии Владимир Волков провел заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в республике.

Владимир Волков заявил, что прививками должны быть охвачены 75% жителей республики и 80% из числа входящих в группу риска. Глава региона отметил, что предстоит провести иммунизацию до 600 тыс. граждан, в том числе более 100 тыс. детей, 118 тыс. жителей Мордовии старшего поколения, свыше 32 тыс. медработников и педагогов, 16 тыс. студентов.

Более 402 тыс. доз вакцины от гриппа будут обеспечены за счет федерального бюджета. Оставшиеся будут приобретаться за счет республиканского бюджета и средств работодателей.

Не прививаться могут те, кто имеет строгие медицинские противопоказания.

В этом году жителей Мордовии будут прививать не только от новых штаммов гриппа, но и от пневмококка. Обе прививки можно будет сделать одновременно.

Также читайте о том, что в Саранске ежедневно проверяется соблюдение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.


Источник: e-mordovia.ru