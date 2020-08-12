Владимир Волков провел заседание регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса

Глава Мордовии Владимир Волков провел заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в республике.

Владимир Волков заявил, что прививками должны быть охвачены 75% жителей республики и 80% из числа входящих в группу риска. Глава региона отметил, что предстоит провести иммунизацию до 600 тыс. граждан, в том числе более 100 тыс. детей, 118 тыс. жителей Мордовии старшего поколения, свыше 32 тыс. медработников и педагогов, 16 тыс. студентов.

Более 402 тыс. доз вакцины от гриппа будут обеспечены за счет федерального бюджета. Оставшиеся будут приобретаться за счет республиканского бюджета и средств работодателей.

Не прививаться могут те, кто имеет строгие медицинские противопоказания.

В этом году жителей Мордовии будут прививать не только от новых штаммов гриппа, но и от пневмококка. Обе прививки можно будет сделать одновременно.

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Источник: e-mordovia.ru