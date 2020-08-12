Две безработные жительницы Саранска подозреваются в краже денег

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жительниц, которые подозреваются в краже денежных средств.

Стражами порядка было установлено, что две безработные жительницы Саранска 1989 и 1991 годов рождения на одной из улиц обнаружили портмоне, утерянное 26-летним парнем. Женщины зашли в расположенный поблизости торговый центр, где в туалетной комнате поделили между собой находившиеся в портмоне денежные средства в сумме 10 тыс. рублей. Украденные деньги были изъяты.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении безработных жительниц Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф