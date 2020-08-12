Интернет-мошенники ограбили жительницу Ичалковского района

В Ичалковском районе местная жительница была ограблена интернет-мошенниками.

Некоторое время назад 37-летняя жительница села Рождествено зашла на сайт брокерской компании, на котором предлагалась возможность получения удаленного заработка. Женщина связалась с представителем указанной фирмы, который в ходе телефонного разговора сообщил, что гражданка должна перечислить на продиктованный им банковский счет денежные средства в сумме 8 тыс. рублей в качестве первоначального взноса и установить мобильное приложение, предоставляющее, как выяснилось позже, мошенникам доступ к телефону пострадавшей. На следующий день жительница Ичалковского района взяла кредит в размере около 100 тыс. рублей для участия в торгах. Мошенники похитили данные деньги с помощью упомянутого предложения, после чего перестали выходить на связь.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф