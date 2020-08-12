В Ельниках местный житель подозревается в краже денег из магазина

В Ельниках сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который подозревается в краже денежных средств из магазина.

Стражами порядка было установлено, что 69-летний житель указанного населенного пункта, находясь в магазине, дождавшись, когда продавщица уйдет в подсобное помещение, похитил из кассы часть выручки в размере 18,5 тыс. рублей, после чего покинул торговое заведение.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Ельников.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф